O Iargs realiza hoje, das 12h às 13h30min, uma palestra com o tema A violência contra a mulher antes e depois do feminicídio. O encontro acontece na sede do Iargs (travessa Eng. Acilino de Carvalho, nº 21, 4º andar). A palestra é gratuita. Para mais informações, ligue (51) 3224-5788.

O curso de mestrado em Direito da Faculdade do Ministério Público (FMP) está com inscrições abertas para o IV Seminário Internacional Tutelas à Efetivação de Direitos Indisponíveis, que ocorrerá nos dias 29 e 30/10, na sede da instituição (rua Coronel Genuíno, 421), na Capital. Informações e inscrições no site fmp.edu.br.

A Escola Superior da Advocacia da OAB-RS convida para a sessão de autógrafos do livro Comentários à Lei de Improbidade Administrativa, de autoria de Adler Baum. A cerimônia de lançamento ocorre amanhã, às 18h30min na sede da escola da OAB-RS (rua Manoelito de Ornellas, nº 55).

A partir de amanhã, a Escola Superior da Advocacia da OAB-RS também estará promovendo o curso de aperfeiçoamento Prática jurídica em direitos humanos. As aulas acontecem na modalidade presencial e a distância, de 30/10 a 4/12, das 19h às 21h. O curso, na modalidade presencial, acontecerá na Escola da Ordem (rua Manoelito de Ornellas, nº 55). O investimento varia entre R$ 96,00 e R$ 300,00. Inscrições podem ser realizadas no site https://portaldoaluno.oabrs.org.br/.