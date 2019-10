Arbitragem em 12 capítulos

A obra trata de temas inéditos, como as tutelas provisórias, a carta arbitral e a sentença parcial. O estudo está sistematizado em 12 capítulos, abordando o desenvolvimento histórico-jurídico da arbitragem tanto no Brasil como no exterior, o acesso à jurisdição, a crise da jurisdição estatal, as tendências do Processo Civil contemporâneo e as formas alternativas da resolução de conflitos, os requisitos de admissibilidade do juízo arbitral e a escolha dos árbitros, entre outros assuntos. O livro busca contribuir, com o efetivo sucesso, para os estudos, a prática e a evolução da arbitragem no Brasil.