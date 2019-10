De 24/10 a 21/11, a ESA/OAB realizará o curso sobre "Dispute Boards - Solução alternativa de conflitos". As aulas acontecerão das 19h às 21h, na sede da Escola (rua Manoelito de Ornellas, nº 55). O curso também estará disponível na modalidade a distância. O investimento varia entre R$ 78,00 e R$ 200,00. As inscrições podem ser feitas através do site: https://portaldoaluno.oabrs.org.br/index.

A Faculdade do Ministério Público (FMP) está com inscrições abertas para o Vestibular 2020/1. As inscrições on-line vão até o dia 4/12 e as inscrições presenciais até o dia 5/12 na rua Coronel Genuíno, 421, 7º andar - Centro da Capital. O Vestibular ocorrerá no dia 7/12. O investimento é de R$ 50,00. Para informações e inscrições, acesse o site https://www.fmp.edu.br/.

A Livraria Mundial, de Pelotas, lançará, no dia 24/10, a obra "Tópicos da trajetória de Vilson Farias como delegado de polícia, promotor de Justiça e advogado". A cerimônia de lançamento ocorre às 18h, na sede da livraria (rua XV Novembro, nº 564).

Entre os dias 19 e 20/11, será realizado o curso "Compliance em condomínios edíficios e a responsabilidade do síndico". A iniciativa acontece das 18h às 22h, no Auditório do Getúlio Vargas Prime Offices, em Porto Alegre (avenida Getúlio Vargas, nº 1.151). O investimento é de R$ 400,00 e as inscrições podem ser realizadas no site: https://www.laranja-marranghello.com.br.