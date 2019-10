Gestão dos escritórios de advocacia em debate

Com o objetivo de apresentar e ensinar ferramentas de gestão para que os escritórios de advocacia ou departamentos jurídicos consigam operar com maior produtividade, rentabilidade e assertividade, a Resultato promoverá a 12ª edição do curso "Como transformar a gestão do escritório em resultados no mundo digital". O evento, que acontecerá entre os dias 4 e 5 de outubro, será realizado no Hotel Intercity (avenida Borges de Medeiros, 2.105, em Porto Alegre), a partir das 9h. Em entrevista ao Jornal da Lei, a advogada e diretora da Resultato, Marisa Golin, falou sobre os objetivos do evento.

Jornal da Lei - Quais os principais temas que serão abordados no curso?

Marisa Golin - Vamos começar trabalhando com a questão de advocacia e gestão, com conceitos de qualidade, de planejamento estratégico e também com ferramentas de solução de problemas. Depois trabalharemos com a questão da implantação da controladoria jurídica dentro dos escritórios. Além disso, apresentaremos a importância de se ter um banco de dados completo em razão do novo momento da Inteligência Artificial e da advocacia. Trabalharemos ainda com uma abordagem de implantação de escritórios virtuais, para que possam ser realizados atendimentos via home office.

JL - Quais são os objetivos da Resultato ao promover esse curso para os operadores do Direito?

Marisa - Os escritórios de advocacia têm uma tradição muito grande em serem tratados não como empresas, mas como bancas de advogados. Hoje, com a questão da gestão e da modernidade, os escritórios não podem mais ser tratados de maneira amadora, têm que ser tratados como empresas. Por isso, deve acontecer a profissionalização da gestão desses escritórios. Os advogados precisam ter uma nova postura de comportamento e também uma nova postura psicológica, transformando a cultura dos escritórios. Tudo está passando com muita rapidez. Então, por exemplo, existem escritórios que ainda geram seu controle com planilhas no Excel ou com agendas físicas. O financeiro do escritório é misturado com o dos sócios. Há muitas coisas que precisam de mudanças. O que queremos mostrar é que, agora, isso não tem mais espaço. Então é necessário trazer tecnologia, softwares de controle pessoais, softwares para que a agilidade, a rapidez e a confiança sejam marcas de cada gestão. Somos a única consultoria no Brasil que trabalha com o redesenho de processo, e de fluxos internos em escritórios de advocacia, então a ideia do curso é trazer conhecimento para esse público. O curso não ensina apenas o discurso de como realizar, nós entramos dentro dos escritórios e ensinamos como fazer neste novo momento.

JL - O que se espera das discussões que serão realizadas ao longo destes dois dias de curso?

Marisa - A primeira coisa que esperamos é que haja a compreensão e a captação dessa necessidade de se mudar a cultura dentro dos escritórios. Que os advogados possam compreender a necessidade de transformar as empresas em termos de gestão, não em termos técnicos. A grande problemática que tratamos é que na faculdade de Direito os bacharéis não têm nenhuma cadeira, absolutamente nenhuma, que trabalhe ou ensine gestão. Nenhuma trata sobre área de finanças, gestão de pessoas, organização interna, comunicação e marketing, captação de clientes. Não se tem isso na faculdade, e o advogado acaba saindo sem nenhuma noção do que é gestão. O que esperamos é que os participantes possam sair do curso tendo a compreensão desse momento importante de gestão na advocacia.

JL - Como diretora da Resultato e uma das palestrantes do evento, qual sua expectativa para a 12ª edição do curso em Porto Alegre?

Marisa - A expectativa é de casa cheia. Tem inscritos que virão do Brasil inteiro. Tem do Nordeste, do Centro-Oeste, da Região Sudeste, enfim, de várias partes do País. Acredito que os advogados, sócios e fundadores de escritórios estejam bem alertas para as mudanças necessárias para a gestão dos escritórios, tanto que estão vindo acompanhar esse curso. Entre outras coisas, abordaremos a questão da informatização em termos de softwares de controle processuais, cadastro, processo, prazos, audiências, contratos, documentos, dados financeiros do escritório, controle de diligência, audiências externas, ressarcimento a clientes ou do cliente ao escritório. Tudo isso faz parte da gestão na advocacia e precisa ser trabalho. A adesão ao curso talvez esteja justamente nisso.