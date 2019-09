Planos de saúde sob o âmbito jurídico

O livro foi desenvolvido no formato de comentários aos dispositivos da Lei Dos Planos De Saúde, com o intuito de facilitar a localização dos temas de interesse dos operadores do Direito durante a sua atuação profissional diária. Em cada dispositivo legal são apresentados tópicos, destacados em negrito, que resumem o tema a ser tratado naquele parágrafo, tornando mais célere a pesquisa a ser realizada pelo profissional que for consultar a obra.