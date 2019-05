89

683926

2019-05-21 03:00:00

A obra, de autoria do advogado e sócio do escritório TozziniFreire, Guilherme Caneiro Monteiro Nitschke, recupera a história dos conceitos jurídicos, explicitando-os de maneira minuciosa e propondo diversas construções teóricas até chegar ao tema central. Trata-se de um trabalho que explora em exaustão e com profundidade os campos analisados.

Lacunas Contratuais e Interpretação: História, Conceito e Método - Guilherme Carneiro Monteiro Nitschke, Quartier Latin, 633 páginas, preço sugerido R$ 167,00