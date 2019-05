89

O livro, escrito em linguagem clara e objetiva, trata sobre os conceitos de pena e processo penal, assim como de ações de impugnação. Em volume único, a 16ª edição do Direito Processual Penal é completa e também atual em termos de jurisprudência, com julgados atuais abordados de maneira didática. A obra é destinada tanto a alunos de graduação e pós-graduação quanto a profissionais da área do Direito Penal.

Direito Processual Penal - Aury Lopes Jr., Editora Saraiva, 1.160 páginas, preço sugerido R$ 111,90