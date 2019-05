89

682093

2019-05-07 03:00:00

A obra tem como objetivo o estudo harmônico e sistemático de temas ligados ao Direito Trabalhista. Buscando compreender o chamado meio ambiente do trabalho, o autor aborda questões diretamente ligadas à responsabilidade do empregador na ocorrência de acidentes de trabalho, doença profissional, depressão e "burnout" no meio ambiente laboral, além da estabilidade decorrente de acidente ou doença do trabalho, dos adicionais de insalubridade e periculosidade.

Meio Ambiente do Trabalho: Direito, Segurança e Medicina do Trabalho - Gustavo Filipe Barbosa Garcia, JusPODIVM, 304 páginas, preço sugerido R$ 69,90