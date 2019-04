Estado e Constituição

89

680778

2019-04-30 03:00:00

A obra proporciona noções fundamentais de Teoria Geral do Estado e da Constituição. Trata-se de um estudo introdutório à compreensão do fenômeno político e das questões do mundo atual. A partir de uma abordagem didática, o autor discute as principais questões relativas à Teoria Geral do Estado, procedendo a uma síntese histórica dos diversos tipos de Estado e de sociedade ao realizar uma análise dos aspectos sociológicos, políticos e jurídicos do Estado, visando explicar sua origem, estrutura, evolução, fundamentos e fins. Além disso, examina temas centrais da Teoria Geral da Constituição, contemplando seu conceito, natureza, contexto, forma e revisão.

Teoria Geral do Estado e da Constituição - José Geraldo Brito Filomeno, Forense, 368 páginas, preço sugerido R$ 81,75