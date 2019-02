O caso Nardoni

89

2019-02-19 01:00:00

O livro conta a história do assassinato que chocou o Brasil. Em 29 de março de 2008, Isabella, de cinco anos, foi atirada ainda com vida pela janela do sexto andar do apartamento do pai, Alexandre Nardoni, e da madrasta, Anna Carolina Jatobá, na Zona Norte da capital paulista, e morreu pouco depois de chegar ao hospital. O que se seguiu foram uma investigação e um processo repletos de pistas mal perseguidas, depoimentos de suspeitos com "pegadinhas", uso de informações falsas, pressões indevidas para a obtenção de confissões, perícias criminais deficientes e um Ministério Público empolgado com os holofotes.

O pior dos crimes - Rogério Pagnan, Record, 336 páginas, preço sugerido R$ 39,90