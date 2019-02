Justiça leva um ano para vetar barragens como a de Brumadinho

89

2019-02-05 01:00:00

A Justiça de Minas Gerais proibiu, no dia 28 de janeiro, em caráter liminar, que o estado de Minas autorize a operação ou a ampliação de barragens de alteamento por montante, modelo de barragem que rompeu em Mariana e em Brumadinho, causando mortes e desastres ambientais nas duas cidades. Um decreto estadual de 2016 já vetava novas licenças, mas não havia suspendido processos em andamento antes da publicação dessa regra.

A ação do Ministério Público do estado (MP-MG) que pedia essa proibição ficou um ano e três meses parada, aguardando a decisão, que saiu apenas no dia 28, após o jornal O Estado de S. Paulo questionar o Tribunal de Justiça (TJ-MG) sobre o caso. A liminar foi concedida pela juíza auxiliar da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte Renata Bomfim Pacheco, que passou a trabalhar naquela seção em junho de 2018. A ação havia sido distribuída para aquela vara em novembro de 2016 e já contava com manifestações do MP-MG e do governo. O processo estava concluso para receber despacho judicial desde 30 de outubro de 2017.

O MP-MG havia proposto a ação, que tinha como réu o estado de Minas, como reação ao Decreto Estadual nº 46.993/16, que proibiu novas barragens de alteamento por montante no estado - publicado ainda como reação ao desastre de Mariana, de 2015.

Entretanto, o texto previa que processos que já haviam sido protocolados na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, mas que ainda estavam sem licença, poderiam cumprir as etapas administrativas e, conseguindo a autorização, operar. Ou seja: se o processo de licenciamento já tivesse sido apresentado às autoridades mineiras, a licença poderia ser emitida. Só processos de licenciamentos novos é que estavam vedados.

"O inquérito civil que acompanha a presente ação apresenta relatório técnico robusto e que revela, ab initio (desde o início), a inadequação do alteamento a montante como método para gerenciamento de rejeitos de mineração (malgrado ser, o mais antigo, simples e econômico método de construção de barragens)", escreveu a juíza. "Com o passar do tempo, as condições de estabilidade da estrutura tornam-se críticas, podendo causar (e causando) rompimentos com drásticas consequências."

A juíza determinou, ainda, que, se entre 2016 e agora, alguma licença para nova barragem foi emitida, o estado terá de enviar à Justiça relatórios de auditoria técnica que sustentaram a emissão. A multa para o descumprimento das determinações é de R$ 100 mil por um prazo de 180 dias.