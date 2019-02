Clássicos em Penal

89

2019-02-05

A obra é voltada aos que têm a necessidade de compreender a matéria processual penal de maneira rápida, sem prescindir de um conteúdo aprofundado, de forma a contemplar não apenas os acadêmicos, mas também os que militam na área criminal e concursandos. Os conceitos são complementados de acordo com o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência. À proporção que são analisadas as matérias objeto dos vários títulos do Código de Processo Penal, para que o leitor possa treinar seu conhecimento.

Manual de Processo Penal - Fernando da Costa Tourinho Filho, Saraiva, 1056 páginas, preço sugerido R$ 151,90