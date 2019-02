89

A obra, escrita por múltiplas autoras, é um convite à reflexão a todos os estudantes, professores e pesquisadores em Direito Constitucional. Celebrando o aniversário de 30 anos da Constituição de 1988, o livro propõe a compreensão e a discussão de estudos do Direito Constitucional produzidos por mulheres que escolheram as questões constitucionais como fontes inspiradoras de suas pesquisas e trabalhos, tendo a Constituição Federal como referência normativa mais importante do seu labor jurídico.

Constitucionalismo feminista - Bruna Nowak (org.), Juspodivm, 384 páginas, preço sugerido R$ 74,90