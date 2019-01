Mudança na LAI é um retrocesso, dizem entidades

89

667070

2019-01-29 01:00:00

Representantes de entidades que militam pela transparência na administração pública criticaram as mudanças feitas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro no Decreto nº 7.724/2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação (LAI). A nova versão da norma, assinada pelo vice-presidente Hamilton Mourão e publicada no Diário Oficial da União, amplia o rol de agentes públicos com poderes para classificar dados e documentos como ultrassecretos - aquele que só podem ser disponibilizados à coletividade após 25 anos. Pelo texto anterior, essa classificação só poderia ser feita por presidente, vice-presidente, ministros de Estado, comandantes das Forças Armadas e de missões diplomáticas ou consulares permanentes no exterior.

Já o Decreto nº 9.690/2019, que entrou em vigor na quinta-feira passada, autoriza também assessores comissionados do Grupo-DAS de nível 101.6 ou superior. Podem ocupar esse cargo servidores públicos ou não e eles exercem funções de direção ou assessoramento superior, com remuneração mensal de R$ 16.944,90. Além desses, as autoridades podem delegar a dirigentes máximos de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista também a fazerem essa classificação de documentos da esfera federal.

Em geral, esse tipo de permissão é válido em casos muito específicos, como quando o conteúdo pode afetar, de alguma forma, a segurança do Estado e da sociedade. A LAI prevê a publicidade sobre os atos do gestor público como regra, cabendo decretar segredo sobre informações apenas em casos excepcionais.

O texto permite ainda que tais autoridades deleguem a competência para que comissionados façam a classificação de informações consideradas de grau secreto, cujo prazo de sigilo é de 15 anos. Nesse caso, ocupantes de cargos comissionados de nível DAS 101.5, com remuneração de R$ 13.623,39, podem fazer a classificação.

Diretor executivo da Transparência Brasil, entidade que monitora ações do poder público, o economista Manoel Galdino diz que as alterações podem representar um retrocesso. "Há hoje, no Brasil, um certo grau de subjetividade para definir algo que coloca risco à sociedade e ao Estado. (A mudança) sugere que a gente vai ter mais variação de critérios para classificar como ultrassecreto, o que pode representar um risco à transparência", comenta ele, que integra o Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção da Controladoria-Geral da União (CGU).

Segundo Galdino, o órgão - responsável pelo rascunho da LAI original - não foi consultado pelo governo. "Tivemos uma reunião no dia 12 de dezembro, que foi, inclusive, a posse dos novos membros. O ministro (da CGU, Wagner Rosário) foi bem claro ao dizer que as eventuais alterações na LAI seriam discutidas junto aos membros do conselho, e não houve isso. Foi uma mudança que nos pegou de surpresa", admitiu.

Para a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), o novo decreto é "esquisito" e "bastante prejudicial". A gerente executiva da entidade, Marina Atoji, avalia que, ao limitar o número de autoridades capazes de classificar informações como ultrassecretas, a versão anterior da LAI assegurava que o sigilo seria usado de forma mais pontual. "Quando se expande essa prerrogativa a um grupo muito maior de servidores, há a possibilidade de esse tipo de restrição ser aplicada com muito mais frequência", argumentou.

O ex-presidente da Comissão de Ética da Presidência da República Mauro Menezes, que ocupou o cargo de 2016 a 2018, classificou a mudança como "deplorável". "O sistema de transparência pública sofre um golpe duro com essa ampliação indiscriminada dos agentes capazes de impor sigilo a dados públicos", criticou.