Fixando o Direito Constitucional

89

665621

2019-01-22 01:00:00

A publicação foi concebida para que cada capítulo tenha independência em relação aos demais, permitindo que o leitor possa estudar de forma completa e definitiva cada assunto. São esquemas, tabelas e gráficos ao longo do texto para melhor visualização do tema abordado e fixação efetiva do estudo, além de questões de concursos comentadas. Foi selecionada a seguinte didática: doutrina completa (com jurisprudência e esquemas de fixação) resumo de tudo que foi estudado de forma bastante organizada questões comentadas para a prática daquilo que foi aprendido.

Manual de Direito Constitucional - Nathalia Masson, Juspodivm, 1648 páginas, preço sugerido R$ 139,90