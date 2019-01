Diligência: oportunidade que ganha espaço

89

665487

2019-01-22 01:00:00

Dulce Emídio

Grandes empresas possuem processos pulverizados em diversas localidades, exigindo dos escritórios de advocacia um atendimento com capilaridade. Com isso, cada vez mais, o serviço de logística ganha novos adeptos no Brasil - tanto clientes como advogados correspondentes.

Pelo viés do cliente, há diversas vantagens com esse tipo de contratação. Evita-se, em primeiro lugar, o alto custo de manutenção de uma equipe interna. As empresas de logística centralizam os serviços, com o contratante lidando com um único fornecedor, que faz toda a gestão dos correspondentes. Por outro lado, abrem nicho para um grande número de pessoas que não conseguem se inserir no mercado de trabalho. Um advogado correspondente acumula experiência, fortalece seu networking e obtêm remuneração condizente a sua atuação.

Com o advento do processo eletrônico, há um campo fértil para reinvenção de empresas e profissionais. A modernização permite o atendimento em processos nas mais diversas regiões, pois boa parte do trabalho pode ser conduzido virtualmente, mas a necessidade do advogado local permanece. As diligências passam, agora, a ser mais ligadas a relacionamento, com tratativas que precisam ser conduzidas pessoalmente com servidores e juízes. Além disso, está mantida a maior parte das audiências.

Além dos serviços jurídicos, as empresas de logística podem atuar administrativamente perante os mais diversos órgãos. Auxiliam na obtenção de documentos, que, geralmente, exigem uma série de procedimentos, muitos deles burocráticos. Com expertise, cuidam dessas demandas com mais assertividade do que um profissional que não tem essa tarefa em sua rotina.

O caminho é se tornarem uma ferramenta facilitadora - dominando os serviços solicitados e entregando tudo pronto. Precisam contar com advogados treinados e fidelizados em todo o território brasileiro. Devem adotar um sistema moderno e interativo para relacionamento com clientes e parceiros, controle financeiro e armazenamento de documentos e informações para consulta. Ao mesmo tempo, necessitam oferecer um atendimento próximo e personalizado.

Com o crescimento da demanda, a oportunidade será potencializada por quem estiver preparado para os desafios e comprometido com a qualidade.

Coordenadora da CDI - Central de Diligências e administradora de empresas