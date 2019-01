89

664673

2019-01-15 01:00:00

O tema é atual e pertinente. O livro é lançado no ano em que entra em vigor o Regulamento Europeu de Proteção de Dados (2018), ao mesmo tempo em que se discute no Parlamento brasileiro a aprovação do cadastro positivo de consumo opt out e a lei de proteção de dados (substitutivo dos Projeto de Lei nº 4.060/2012, apenso às PLs 5.276/16 e 6.291/16). Um contexto em que se questiona de quem são os dados quando o autor os coloca no mundo digital e quais são os direitos do consumidor.

Direito à Portabilidade de Dados - Interface entre defesa da concorrência do consumidor e proteção de dados - Daniela Copetti Cravo, Lumen Juris, 194 páginas, preço sugerido R$ 70,00