O que aprendi com Ruth Gauer

2019-01-15 01:00:00

Os autores e ex-alunos da professora Ruth Gauer reuniram trabalhos inspirados por ela para testemunhar seus aprendizados. Na obra, os estudantes mostram uma concreta e desejada "oxigenação" do Direito e das Ciências Criminais. Na descrição original, cita-se: "era mesmo preciso que viesse alguém da História das Ideias, com sólido conhecimento multidisciplinar amealhado, para nos mostrar carências tão evidentes, mas muitas vezes imperceptíveis para os operadores do Direito. Uma linguagem que mescla ciência e a voz do coração".

Memória e Ciências Criminais - Fabrício Dreyer De Ávila Pazzebon, Augusto Jobim Do Amaral, Márcia Cristina De Brum Lopes e Fernanda Martins, Tirant Lo Blanch, 402 páginas, preço sugerido R$ 90,00