Análise de casos trabalhistas

89

663068

2018-12-31 01:00:00

Este livro desenvolve os vários temas da responsabilidade civil na seara trabalhista de forma organizada e didática, com a preocupação de possibilitar ao leitor o conhecimento completo e atualizado, observando as sucessivas inovações da jurisprudência trabalhista que regem a disciplina. Para assimilação entre a teoria e a prática, foram relacionados julgados relativos à temas como atraso reiterado no pagamento de salários, atribuição de apelidos pejorativos, câmera de segurança em banheiros/vestiários e uso da imagem do empregado para fins comerciais