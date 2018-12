89

662458

2018-12-31 01:00:00

Jungmann defende que caso Marielle permaneça com autoridades locais

Caroline Grüne, com agências

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que espera que a federalização das investigações em torno do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) não ocorra, por confiar que as autoridades atualmente encarregadas do caso irão desvendá-lo.

"Isso depende do Ministério Público Federal, que é quem faz a federalização. O que eu tenho dito é que a Polícia Federal está pronta para entrar no caso Marielle, como sempre esteve. E a nossa expectativa é de que se resolva pelos meios do Rio de Janeiro. Caso isso não seja possível, a Polícia Federal permanece a postos e a disposição para ajudar e contribuir no esclarecimento e elucidação desse bárbaro crime", disse Jungmann.

A transferência da coordenação das investigações foi pedida pelo vereador Marcello Siciliano (PHS), sobre o qual pairam suspeitas de envolvimento no assassinato, ocorrido em 14 de março de 2018. "Por duas vezes, nos colocamos à disposição da federalização e, por duas vezes, fomos recusados. E essa Polícia Federal não tem nenhuma participação na elucidação do caso Marielle porque não nos deixaram entrar no processo", afirmou Jungmann.

O ministro também pontuou que são a vocação e a atuação de Marielle o que infunde a imprescindibilidade de o caso ser solucionado. "Ela era uma representante popular, era uma mulher que defendia comunidades e outros setores. Portanto, o ataque a ela e a morte dela é também um atentado à democracia. Por isso é tão importante para o Brasil esclarecer esse crime de uma vez por todas."

Escolhido ministro da Justiça do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, o ex-juiz federal Sérgio Moro falou sobre o caso em novembro, em sua primeira entrevista após aceitar o convite. De acordo com ele, "todos têm direito à igual proteção da lei, e os crimes de ódio são intoleráveis. O caso da vereadora Marielle tem que ser solucionado".