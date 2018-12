A atuação do delegado

89

A obra busca lançar luzes sobre a atuação garantista do delegado de polícia e enfrenta questões teóricas e práticas da atuação da polícia judiciária no Direito brasileiro. Para além de um discurso retórico, o presente livro aprofunda as bases jurídicas sobre as quais o Direito pode ser aplicado e construído na atuação diligente da autoridade policial desde o primeiro momento em que toma contato com possíveis atos criminosos até a conclusão de sua participação no deslinde da verdade a informar os demais atores do sistema de justiça.

Ativismo Policial: O papel garantista do delegado de polícia - Cleyson Brene, Juspodivm, 240 páginas, preço sugerido R$ 69,90