A influência do Direito dos Estados Unidos

2018-12-24 01:00:00

O livro tem por objetivo verificar, diante da contraposição entre o Direito brasileiro (Civil Law) e o Direito dos Estados Unidos da América (Common Law), os elementos que lhes aproximam e os que lhes contrastam, no que tange a prova testemunhal. Dentre as especificidades, estão as regras de exclusão e sistemas de valoração. Será possível verificar, além da influência do Direito estadunidense, suas particularidades e pontos positivos e negativos frente ao Direito brasileiro.

A Prova Testemunhal - Felipe Waquil Ferraro, Livraria do Advogado, 176 páginas, preço sugerido R$ 57,00