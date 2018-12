TJ-RS inaugura ampliação do Foro Regional da Restinga

89

661792

2018-12-24 01:00:00

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inaugurou a ampliação do Foro Regional da Restinga na última quarta-feira. O fato viabilizará, de imediato, o retorno da prestação jurisdicional no bairro mais populoso da zona Sul de Porto Alegre, com cerca de 50 mil moradores, cujos processos foram transferidos para o Foro Regional da Tristeza no início das obras, em setembro de 2016.

"O poder público não pode se eximir, se ausentar, e deixar a comunidade ao abandono", afirmou o desembargador Carlos Eduardo Zietlow Duro. As obras do foro incluíram reformas estruturais e de acabamento, melhor acessibilidade ao local, serviço de elevador a todos os quatro andares, acesso exclusivo para réus presos, instalação de sistema de vigilância por câmeras mais moderno, PPCI, revitalização da parte elétrica, acabamento de pisos, paredes e forros, entre outras.

A jurisdição criminal do Foro da Restinga, como também a dos demais foros regionais da Capital, funcionará no Foro Central I. A Vara Criminal e o JECrime do Foro Regional da Restinga será a 3ª Vara Criminal do Foro Central.