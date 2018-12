Anualmente, há um novo recorde de mortes de defensores dos direitos humanos'

Secretário-executivo da Cidh, Paulo Abrão, acredita que preconceito com o assunto no Brasil se deve à transição incompleta entre ditadura e democracia FAN AFONSO/CIDH/DIVULGAÇÃO/JC

Isabella Sander

Secretário-executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (Cidh) e ex-secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão observa com preocupação o aumento anual no número de assassinatos de defensores dos direitos humanos nas Américas. Em reportagem ao Jornal da Lei, lembra que a Declaração Universal dos Direitos Humanos (Dudh) e outros mecanismos foram criados após o Holocausto, para evitar novos episódios do gênero, e que discursos que defendam que os direitos humanos privilegiam determinados setores da sociedade devem ser combatidos.

Jornal da Lei - Em nível de América Latina, como está o respeito ao conteúdo da Dudh por parte dos países? Quais respeitam mais, quais respeitam menos?

Paulo Abrão - A região teve importantes avanços nas últimas décadas, com a democratização e o fortalecimento do Estado de Direito. No entanto, muitos desafios persistem e alguns retrocessos preocupam. Todos os países têm problemas de direitos humanos e têm sua particularidade e seus desafios, mas é evidente que há países em crises agudas. A Nicarágua e a Venezuela atravessam situações mais críticas, que merecem atenção especial dos organismos internacionais. A Venezuela há anos tem agravada sua situação e problemas com relação a direitos à liberdade de expressão e manifestação, prisões e detenções irregulares, perturbações à institucionalidade democrática e ordem constitucional, assim como violações aos direitos à saúde e alimentação adequada. Já a Nicarágua teve rápida degradação de sua situação interna desde abril, com a repressão estatal a manifestações com uso desproporcional da força, detenções em massa, assassinatos e criminalização de opositores, sem que haja a devida responsabilização dos responsáveis.

JL - Quais as questões nas quais há mais violações de direitos humanos?

Abrão - Há violações de diferentes naturezas, tanto de direitos civis e políticos, quanto de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Há uma particular preocupação a ameaças e violência contra defensores de direitos humanos, que atingiram níveis críticos, particularmente entre defensores do meio ambiente e da terra. Anualmente, é estabelecido um novo recorde de morte nos assassinatos de defensores dos direitos humanos. Dezenas foram assassinados, criminalizados e perseguidos. Também nos preocupa muito a violência policial e o uso desproporcional da força por agentes do Estado, em particular em um contexto de agudização dos conflitos sociais e crescente militarização da segurança pública em diversos países. As políticas de austeridade e retrocessos em sistemas de proteção social são também uma grande preocupação, pelos impactos na garantia dos direitos econômicos e sociais como saúde, educação, trabalho e moradia.

JL - No Brasil, uma onda conservadora tem ganhado força. Essa onda também existe em outros países? De que maneira se manifesta?

Abrão - Essa onda existe em diversas partes da região, e se manifesta principalmente numa rejeição à garantia de direitos de diversos grupos vulneráveis, como mulheres, pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais (LGBTI), pessoas afrodescendentes, entre outros. As políticas favoráveis à superação das desigualdades estruturais que afetam esses grupos são combatidas, por exemplo, com argumentos como o enfrentamento a uma suposta "ideologia de gênero". Também se manifesta com a defesa de políticas "linha dura" na segurança pública e a rejeição a políticas de proteção social para os mais pobres.

JL - Qual o risco para as minorias, quando ocorre o discurso de que a defesa dos direitos humanos privilegia determinados segmentos da sociedade?

Abrão - O risco é muito grande, pois se trata de questionar o caráter universal e inalienável dos direitos humanos de todas as pessoas. O sistema internacional de direitos humanos foi construído nas últimas décadas para orientar a relação entre governantes e governados a partir do respeito à dignidade humana, em particular dos grupos mais vulneráveis. Não por acaso esse sistema se estrutura após o Holocausto e o reconhecimento da necessidade de prevenir que se repita este tipo de atrocidade. É importante desconstruir narrativas falsas de que os direitos humanos se aplicariam só a alguns, para que este arcabouço seja reivindicado por todos como patamar mínimo de civilidade. Os direitos humanos para todos devem ser o ponto de partida do debate político nas sociedades, e devem ser compromisso de todas as forças políticas.

JL - Parte dos brasileiros considera que os direitos humanos servem apenas para bandidos. Como esse discurso surgiu? Houve alguma falha na comunicação dos organismos ao mostrar para a sociedade para que servem os direitos humanos?

Abrão - Grupos antidireitos mobilizam esse discurso, no Brasil e em outros países, para deslegitimar importantes lutas de superação do legado autoritário e de desigualdade na região. No Brasil, isso tem profunda relação com a transição incompleta da ditadura para a democracia, deixando de completar medidas em matéria de justiça, memória, verdade e reparação às graves violações de direitos humanos do período. O Estado brasileiro e as principais forças políticas pós-1988 não foram capazes de realizar plenamente esta tarefa, dando margem para que tais discursos antidireitos se fortaleçam. Só resta às forças democráticas e pró-direitos humanos que reforcem sua atuação e dedicação a esta agenda, à luz dos novos desafios da conjuntura.