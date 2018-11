Compras na Black Friday exigem precaução

Suzy Scarton

Para muitos consumidores, é difícil manter a calma ao se deparar com a palavra "promoção". Compras por impulso que culminam em arrependimentos e em devoluções são comuns dentro desse contexto. Desde o início de novembro, os comerciantes brasileiros se preparam para a Black Friday, que ocorre, em 2018, nesta sexta-feira. Algumas lojas já baixaram os preços desde o início do mês. Outras esperam a data para reduzir drasticamente os valores cobrados pelas mercadorias, impulsionando as compras de final de ano.

A tradição da Black Friday surgiu nos Estados Unidos. A data ocorre tradicionalmente no dia seguinte ao feriado de Ação de Graças e é conhecida por marcar o início das compras de Natal. A primeira Black Friday brasileira ocorreu no dia 28 de novembro de 2010, em ambiente virtual, e contou com a participação de mais de 50 lojas. Em 2017, segundo um levantamento da empresa de monitoramento Ebit, a data gerou receita de R$ 2,1 bilhões para o e-commerce, alta de 10,3% ante os R$ 1,9 bilhão registrados em 2016. Para este ano, a empresa prevê que o faturamento do comércio eletrônico seja de R$ 2,43 bilhões, um crescimento de 15% com relação a 2017.

Embora seja fácil se perder na euforia do consumo desenfreado incentivado pelas promoções, é importante se precaver de possíveis enrascadas. A advogada e presidente da Comissão Especial de Defesa do Consumidor da seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS), Teresa Moesch, explica que é necessário que o consumidor tome precauções. "Procurar verificar a seriedade do site, fazer pesquisa para saber qual era o preço anterior à promoção, se há reclamações de outros consumidores", exemplifica.

Geralmente, tanto lojas físicas como o comércio on-line aderem à promoção. Ao comprar via sites, o consumidor tem o direito de devolver o produto recebido, sem justificativa, em um prazo de sete dias. O Direito de Arrependimento está estabelecido no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. A contagem do prazo se inicia a partir do recebimento do produto ou do serviço, e o comerciante não pode exigir uma explicação, bastando que o consumidor declare não estar satisfeito com a aquisição. Mesmo sendo uma mercadoria em promoção, o cliente deve receber o produto em perfeitas condições de uso, dentro do prazo determinado na compra.

Nas lojas físicas, no entanto, o direito de arrependimento não se aplica, uma vez que o cliente está visualizando o produto no momento da compra. Para garantir uma troca posterior, é necessário conversar antes com o comerciante, que tem livre arbítrio para decidir as condições para troca e devolução de mercadorias.

Além disso, recomenda-se que o consumidor preste atenção nos boletos gerados, verificando se o CNPJ da empresa consta no documento, que pode ser facilmente adulterado. Outro passo importante é a solicitação da nota fiscal, necessária para qualquer procedimento de troca ou devolução. "A nota fiscal vai comprovar a relação de consumo, o valor que foi cobrado e as características do produto adquirido. Também é válido guardar todos os e-mails que foram trocados com o fornecedor", alerta a diretora do Procon-RS, Maria Elizabeth Pereira.