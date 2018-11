Análise objetiva de crimes eleitorais

Crimes eleitorais é uma obra objetiva, didática e completa, dividida em duas partes. Na primeira, o autor apresenta uma análise dos crimes eleitorais no Direito Material e Processual Eleitoral, enfocando todos os pontos relevantes sobre o tema, bem como as mais atualizadas posições do TSE e do STF. A segunda parte trata dos crimes eleitorais em espécie, analisando os tipos penais existentes no ordenamento jurídico brasileiro - com enfoque para os crimes eleitorais de maior aplicabilidade no direito eleitoral. Em sua 3ª edição, o livro contempla temas atuais sensíveis - como a prisão preventiva nos crimes.

Crimes eleitorais - Rodrigo López Zilio, Juspodivm, 272 páginas, preço sugerido R$ 69,90