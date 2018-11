Encarceramento em massa

Neste livro, a estudiosa e ativista dos movimentos negro e feminista Angela Davis examina com seu olhar crítico o conceito de encarceramento como punição nas prisões norte-americanas. As taxas de encarceramento nos EUA têm crescido exponencialmente desde 1980, abrigando quantidades desproporcionais de minorias étnicas, deixando entrever o racismo entranhado no sistema e originando uma grade inquietação do público sobre proliferação, privatização e a promessa de grandes lucros a partir do sistema carcerário. A autora propõe alternativas aos atuais programas de reabilitação para evitar as falhas no sistema vigente.

Estarão as prisões obsoletas? - Angela Davis, Bertrand Brasil, 144 páginas, preço sugerido R$ 34,90