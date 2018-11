Cibercrimes: criminologia e o 'pornô de vingança'

Caroline Grüne, especial

Projeto Vazou visa recolher dados para entender o chamado "revenge porn" ou "pornô de vingança", um fenômeno de violência contemporâneo. Doutor em Ciências Criminais e coordenador do Grupo de Estudos de Criminologia Contemporânea, Leandro Ayres França foi quem desenvolveu o projeto. Em entrevista ao Jornal da Lei, ele fala sobre as novidades na legislação e sobre a necessidade de criação de um banco de dados sobre o problema.

Jornal da Lei - Quais foram os caminhos da nossa legislação até agora para acompanhar e compreender os cibercrimes, em destaque o pornô de vingança?

Leandro Ayres França - O pornô de vingança foi criminalizado no dia 24 de setembro. Até então, para lidar com estas questões, os operadores do Direito recorriam a outros artigos da Constituição. Injúria, crime contra à honra, difamação, ameaça - quando havia -, ou extorsão, se envolvia dinheiro. Havia uma séries de tipos penais que poderiam ser utilizados, mas eram empréstimos para preencher lacunas. Não eram adequados e nem resolviam o problema. Em 2013, o Projeto de Lei nº 5.555 visava à criminalização do pornô de vingança. Eram duas principais alterações, importantes e adequadas do ponto de vista científico. Em uma delas, seria incluído, dentre as violências contra às mulheres na Lei Maria da Penha, a violação de intimidade como violência psicológica. Além disso, criava dois artigos no Código Penal que criminalizavam quem grava imagens sem autorização e quem distribui o conteúdo. O que temos hoje, porém, veio do Projeto de Lei nº 5.452/2016, que originariamente tratava de gravação de cenas de estupro. Ele cria o artigo penal 215-A: o crime de importunação sexual, que veio para suprir uma lacuna criada por termos apenas duas previsões para comportamentos sexuais. São elas o estupro, um crime hediondo, e a contravenção penal, vista de maneira leve. A importunação sexual revogou a contravenção - não vemos como crime hediondo, mas também não desclassifica o caso. Ele também cria o artigo 218-C, que criminaliza o revenge porn - ele diz que é crime divulgar cena de sexo, nudez ou pornografia sem o consentimento da vítima.

JL - A partir da nova legislação, quais são as expectativas do ponto de vista científico?

França - Vemos como um ato simbólico que incentiva as vítimas a registrar os casos. Quando temos uma denúncia ligada a uma lei, o registro passa a acontecer nas delegacias e conseguimos alimentar um banco de dados público e de fato conhecer o problema. Hoje, estes números são desconhecidos - é por isso que trabalhamos com o Projeto Vazou. Houve, porém, um problema que pode dificultar a resolução destes casos. O artigo 218-C faz parte de um capítulo chamado "crime contra vulneráveis". Tecnicamente, só se aplica a crianças. Só que estas crianças já têm um tipo penal no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Como prognóstico, a parte de criminalização do pornô da vingança não será efetiva. Ainda não temos como saber o que vai acontecer em cada caso.

JL - Já é possível ver formas para prevenir e combater o problema?

França - Viemos de uma cultura machista, baseada em patriarcado, somos há três séculos destruídos pelo amor romântico - que cria a ideia de posse e domínio sobre o outro. Então, quando alguém nega a ideia de posse e termina o relacionamento, surge esse desejo de vingança e humilhação. A maioria dos que agem não sabem as consequências que geram quando fazem isso. Desconhecem o nível de violência. No Projeto Vazou, notamos que várias mulheres pensaram em suicídio ou foram agredidas na rua. Entendemos que criminalizar a conduta não resolve o problema social. Existe uma motivação ruim quando alguém age assim - e essa motivação é cultural. Os textos que falam sobre pornografia de vingança, dizem para o jovem não se expor. Nós entendemos que não: o problema não está na exposição, mas na cultura. Temos que começar a aceitar o sexo como algo normal e não condenar a vítima novamente. Nós entendemos que medidas educativas são o melhor caminho para lidar com esse tema. Campanhas de conscientização do Estado e educação nas escolas são prevenção.