CLT organizada e atualizada

O livro CLT Organizada tem por objetivo propiciar ao leitor uma consulta rápida, objetiva, segura e completa das fontes normativas, seja para concursos públicos ou na atuação profissional. Publicada neste ano, a obra traz as atualizações referentes à reforma trabalhista (Lei nº 13.467/2017) e as medidas provisórias subsequentes. A partir da publicação, com índices alfabéticos, fica facilitada a busca relacionada à interpretação e aplicação do Direito do Trabalho e do Direito Processual do Trabalho.

CLT Organizada - Carlos Henrique Bezerra Leite, Saraiva, 1.003 páginas, preço sugerido R$ 189,00