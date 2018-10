Como a legislação de armas é e como ela pode ficar

Posse e registro de arma de fogo e munições

Como é hoje?

Civis podem ter até seis armas desde que demonstrados: I) efetiva necessidade; II) não possuir antecedentes criminais ou estar respondendo a processos criminais ou inquéritos policiais; III) ocupação lícita; IV) residência certa; V) capacidade técnica; VI) aptidão psicológica e idade mínima de 25 anos. Civis podem comprar o limite de 50 munições por arma por ano. Renovação do registro a cada três anos.

Como é com o substitutivo do PL nº 3.722/2012?

Civis podem ter até seis armas (não há necessidade de demonstrar efetiva necessidade, seja para compra da primeira arma, seja para as demais). Civis podem comprar o limite 100 munições por arma por ano e também 300 unidades mensais de cartuchos de caça e calibre 22. Idade mínima de 21 anos para compra de armas. Registro válido por tempo indeterminado. Requerente não pode ser condenado por crime doloso, mas caso esteja sendo investigado por qualquer crime, inclusive homicídio, poderá comprar arma de fogo.

Porte

Como é hoje?

É proibido ao civil andar armado. O porte é concedido apenas em casos excepcionais, com justificativa. Licença de porte é restrita a algumas categorias e civis com efetiva necessidade e é renovada a cada cinco anos. Nesse momento, é preciso comprovar que o solicitante segue atendendo todos os requisitos (capacidade técnica, psicológica, idoneidade etc.)

Como é com o substitutivo do PL nº 3.722/2012?

Pessoas poderiam voltar a andar armadas nas ruas sem precisar comprovar necessidade. Idade mínima: 25 anos. Necessidade de 10h de curso prático de tiro. Necessidade de renovação a cada 10 anos. Há vedação genérica a que pessoas armadas entrem em estabelecimentos públicos. Não fica claro se pessoas poderão portar armas em restaurantes ou bares. Há previsão de regulação do porte de arma em transportes públicos, incluindo aviões. Idade mínima para porte para residentes em áreas rurais é 25 anos.

Órgãos responsáveis

Como é hoje?

Há centralização do controle. Exército - competência para as armas militares e de uso restrito. Polícia Federal - competência para controlar as armas de civis, Polícias Civis, guardas e empresas de segurança privada.

Como é com o substitutivo do PL nº 3.722/2012?

Compartilha competências da Polícia Federal, que fica obrigada a conveniar com os estados para a criação de órgãos executivos estaduais do Sistema Nacional de Armas. Instituições públicas podem emitir documento de porte a seus funcionários que detenham porte funcional. Retira competências regulamentares do Exército Brasileiro e as cristaliza na lei. Também prevê possibilidade de importação de armas de fogo pelos órgãos policiais sem que haja autorização do Exército.

Recarga de munições

Como é hoje?

Permitida apenas a academias de polícia e guardas municipais.

Como é com o substitutivo do PL nº 3.722/2012?

Recarga de munições autorizada para confederações e as federações de tiro, as agremiações de caça e de tiro, as escolas de tiro, as empresas de instrução de tiro, os atiradores, os caçadores, os instrutores de tiro, empresas de formação profissional de agentes de segurança privada e proprietários e trabalhadores maiores de 21 anos residentes na área rural.

Anistia para armas irregulares/ilegais

Como é hoje?

Prazo de sete anos para que os proprietários de armas as regularizem junto aos órgãos competentes.

Como é com o substitutivo do PL nº 3.722/2012?

Permite o registro de armas de fogo ilegais a qualquer tempo, bastando o requerente prestar uma declaração de que a arma é lícita, sem que haja necessidade de apresentar a arma.

Entrega Voluntária de Armas/Destruição de Armas

Como é hoje?

É instituída a perenidade da Campanha de Entrega Voluntária de Armas em que qualquer cidadão pode entregar uma arma de forma anônima e será indenizado pelo enorme ganho público da retirada de uma arma de circulação. Armas apreendidas devem ser devolvidas ao proprietário, doadas ou destruídas rapidamente.

Como é com o substitutivo do PL nº 3.722/2012?

Acaba com o anonimato da entrega.