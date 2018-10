Veracidade da informação

Direito na era digital

Esta publicação trata do novo campo de atuação que representa a evolução do próprio Direito no atual cenário de transformação tecnológica. Apresenta os principais incidentes ocorridos no mundo digital e instrui sobre os meios necessários à sua solução, pela via administrativa ou judicial. O livro é dividido em sete capítulos: Apresentação; Evolução histórica do Direito Digital no Brasil; Quebrando paradigmas no Direito - Antes/Agora; Responsabilidade na rede; A prática do Direito Digital; Para aonde vamos?; e Modelos.

Advocacia digital - Patrícia Peck, Henrique Rocha, Revista dos Tribunais, 176 páginas, preço sugerido R$ 89,00