Dupla cidadania é a alternativa mais fácil para viver em outro país

Suzy Scarton

Caso o solicitante não tenha parentes estrangeiros e, portanto, não possa obter dupla cidadania, há alternativas. No entanto, envolvem um custo mais alto. O presidente da Comissão Especial de Relações Internacionais e Integração com o Mercosul da seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS), Rodrigo Bueno Prestes, explica que, em algumas situações, existe a possibilidade de "comprar" um visto. No caso dos Estados Unidos, é necessário investir um valor, que ultrapassa os US$ 500 mil, em um negócio. "O visto temporário é de um ano, prorrogável por mais um. Além de gerar renda, o empresário tem de gerar emprego, contratar cidadãos locais, para conseguir um visto permanente, o Green Card deles", explica o advogado. Em Portugal, é possível adquirir um imóvel e, a partir da compra, solicitar a residência no país.

Conhecido pela miscigenação, o Brasil abriga pessoas que possuem direito a cidadanias estrangeiras. Se esse for o caso, basta entrar em contato com o consulado do país escolhido e reunir a documentação necessária para dar entrada no pedido de dupla cidadania. O processo, às vezes, é demorado, mas é considerado, por especialistas, a melhor maneira para evitar constrangimentos. Há alguns casos, como o da Itália, em que os brasileiros podem permanecer no país por um período de três meses e, de lá, requisitar a cidadania italiana.

No entanto, não basta organizar os pertences e comprar uma passagem de avião. O brasileiro que decide residir em definitivo em outro país, seja ele qual for, precisa tomar algumas providências para evitar o risco de ser barrado no momento em que tentar entrar no destino escolhido. É preciso que o passaporte esteja em dia e também é necessário checar as regras internas de visto da nova morada.

Migrante deixa de ter obrigações com o governo brasileiro

A partir do momento em que entregar a declaração de saída permanente ao governo e se instalar no país desejado, o brasileiro deixa de ter algumas obrigações para com o Brasil. O voto, por exemplo, passa a ser justificável pela ausência do País. "Se a pessoa pedir alteração do domicílio eleitoral, poderá votar para presidente e vice-presidente da República", explica o presidente da Comissão Especial de Relações Internacionais e Integração com o Mercosul da seccional gaúcha da OAB-RS, Rodrigo Prestes. Caso não o faça, terá de apresentar o motivo pelo qual não votou junto ao Tribunal Regional Eleitoral quando do retorno ao Brasil. Se não o fizer, o eleitor, aí sim, ficará em débito com a Justiça Eleitoral e, enquanto não regularizar a situação, estará sujeito a uma série de restrições.

A ideia de "fugir" para se livrar de obrigações financeiras não é válida, uma vez que esses mesmos valores podem ser cobrados no exterior. Em Portugal, por exemplo, existe o direito de reciprocidade, que facilita a cobrança entre um país e outro. Além disso, costuma-se solicitar antecedentes criminais antes do ingresso de um estrangeiro. Deixar de pagar uma dívida, de acordo com Prestes, é uma forma de estelionato.

Quanto aos impostos, também há regras variadas. A pessoa que pretende se mudar para outro país precisa entregar a declaração de saída antes de completados 184 dias, a partir de 1 de janeiro, em solo brasileiro. "Se protocolar a saída no 185º dia, estará obrigado a pagar o Imposto de Renda do ano seguinte", explica Prestes. Se a pessoa retornar ao País, a regra dos 184 dias também é válida - se ficar mais do que esse período, os lucros conquistados em outro país devem ser declarados no Imposto de Renda daqui. "Portugal e Brasil possuem um tratado de bitributação, que determina que contribuinte pague apenas uma vez. No caso dos Estados Unidos, no entanto, é necessário pagar aqui e lá", alerta o advogado.

Alguns países, como Portugal, possuem convênios com o Brasil, que facilitam a contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O cidadão soma o período em que contribuiu no Brasil com o período em que pagou lá fora. De acordo com o advogado, os EUA ainda discutem a possibilidade de aplicar esse benefício.

Caso um brasileiro seja flagrado em situação de irregularidade no país que escolheu viver, a chance de que ele seja deportado, caso não consiga entregar uma documentação que o regularize, é grande. Em alguns países, como nos Estados Unidos e na Inglaterra, a fiscalização é bastante rígida, assim como as sanções aplicadas a quem a desrespeita. No caso dos EUA, por exemplo, é possível que o brasileiro não consiga retornar mais ao território estadunidense.

O doutor em Filosofia e professor de Direito Internacional, Direitos Humanos e Filosofia do Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Gustavo de Lima Pereira, explica que nenhum país é obrigado a aceitar um morador de outro, questão ligada à soberania nacional. No entanto, o artigo 13º da Declaração Universal de Direitos Humanos aponta que migrar é um direito. "Como partimos do pressuposto que o direito de migrar é um direito humano, a ideia seria de que nenhum estrangeiro é ilegal - na verdade, são ilegalizados, e o direito interno do país é o que os ilegaliza", explica. As principais causas de deportação são passaportes ou vistos vencidos e prática de atividade remuneratória sem autorização.