A obra é mais um volume da Coleção Liebman. Traz a possibilidade das disputas não necessariamente serem encerradas por uma decisão final. O objetivo do autor é mostrar que o processo societário pode se utilizar também de meios alternativos para a solução de suas controvérsias. Para abordar essas questões o livro em três grandes capítulos. O primeiro deles trata do processo societário no contexto da construção da técnica adequada à solução de conflitos. A segunda parte se dedica a autocomposição no contexto dos métodos alternativos ou adequados de solução de controvérsias. Por último há a abordagem das relações entre a autocomposição e o processo societário.

Mediação Empresarial - Francisco de Mesquita Laux, Revista dos Tribunais, 176 páginas, preço sugerido R$ 120,00.