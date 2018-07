Por trás das grades - O encarceramento em massa no Brasil propõe uma análise a partir de um olhar criminológico-crítico. O autor buscou aproximar dados disponíveis sobre a população prisional no País com abordagens teóricas e pesquisas empíricas que se voltaram, de variadas formas, à compreensão do fenômeno do aprisionamento e do funcionamento do sistema penal. A partir daí, é sugerida uma reflexão sobre as verdadeiras funções que a prisão desempenha em nossa sociedade. Ao analisar o quanto se prende, quem, como e por que, por uma abordagem criminológico-crítica, Victor Martins procura realizar um desnudamento de nossa política de encarceramento, desmistificando percepções ainda hegemônicas sobre as funções desempenhadas pela prisão no País: prover justiça, recuperar criminosos ou proporcionar segurança.

Por trás das grades - O encarceramento em massa no Brasil, Victor Martins Pimenta, Editora Revan, 216 páginas, preço sugerido R$ 52,00