Entrega no mesmo dia ganha impulso com a pandemia

Um dos segmentos que mais foi pressionado por agilidade e melhorias em seus processos no cenário de pandemia foi o transporte e logística. Com o prolongado período em que as pessoas ficaram em casa, cumprindo as medidas do distanciamento social, as empresas responsáveis pela distribuição e entrega viram-se obrigadas a cumprir prazos ainda mais apertados. Além disso, o volume de entregas, aumentou de forma expressiva com menos pessoas indo às compras de forma presencial.

Diante disso, o termo "Same Day Delivery" ganhou relevância. A expressão em inglês significa "entrega no mesmo dia", e revela toda a mobilidade que está intrínseca ao mundo dos negócios. Esta é uma das tecnologias que será debatida durante a 22ª Transposul, que irá ocorrer entre 13 e 16 de junho, nas Fiergs, em Porto Alegre.

"Os maiores desafios estão vinculados à busca pela sinergia com as demais operações como forma de atender esta demanda por entregas cada vez mais rápidas e customizadas, porém, com custo competitivo e ao mesmo tempo sustentável. São necessários processos muito eficientes para que seja possível entregar ao cliente a agilidade e o custo competitivo que o mesmo busca, sem deixar de lado a rentabilidade do transporte realizado", explica o diretor operacional da TW Transportes e Logística, Alexandre Krümmel.

As vantagens do Same Day Delivery são claras para o consumidor, uma vez que ele tem o recebimento rápido da compra. "Por se tratar de um serviço expresso a maior parte dos clientes aceita pagar mais pelo serviço, considerando os benefícios que este perfil de transporte lhe entrega, dentre eles, baixo custo com estoques", completa Alexandre.