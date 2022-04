Três aeroportos gaúchos têm novidades após concessões

Obras que vão impactar de forma mais forte a capacidade de operações dos três aeroportos gaúchos concedidos ao setor privado devem vir em 2023. Mas já é possível ver mudanças visuais após a chegada da CCR Aeroportos nos terminais de Pelotas, Bagé e Uruguaiana. O braço do grupo CCR, o mesmo que detém quatro rodovias federais no Estado (BRs 101, 290 (freeway), 448 e 386), está à frente das estruturas.

Nas instalações, a cor azul da marca "veste" áreas de acesso de passageiros, como check-in e saguões. Além disso, serviços como de emergência de atendimento médico e alimentação começam a ser ofertados. A concessionária venceu leilões em 2021 e assumiu 15 aeroportos.

Em nota, a empresa diz que firmou contratos com marcas conhecidas de quem costuma frequentar outros terminais pelo País, como o Aeroporto Internacional Salgado Filho. Entre elas, estão a Casa do Pão de Queijo, Rei do Mate e Gran Coffee. Os serviços de alimentação e bebida terão lojas, quiosques e vending machines.

"Nos próximos três anos, a CCR Aeroportos planeja dobrar a ocupação das áreas brutas locáveis de seus aeroportos, oferecendo mais conforto e uma melhor experiência aos passageiros", projeta a concessionária, em nota. A área bruta locável (ABL) atual é de aproximadamente 18 mil metros quadrados.

"A CCR Aeroportos está em busca de novos negócios de alimentação, bebidas e varejo. Estamos, neste momento, conversando com pelo menos outras 30 marcas relevantes. Estes foram apenas os primeiros contratos já firmados", informa, pela nota, Monique Henriques, gerente executiva de Varejo da CCR Aeroportos.

Serão 15 novas unidades da Casa do Pão de Queijo em 10 aeroportos: Pelotas - onde o quiosque já pode ser visto -, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul; Curitiba e Foz do Iguaçu, no Paraná; Navegantes, em Santa Catarina; São Luís e Imperatriz, no Maranhão; Teresina, no Piauí; e Palmas, no Tocantins. O Rei do Mate a Gran Coffee, por enquanto, não desembarcam nos três aeródromos gaúchos.

Os três terminais gaúchos têm oferta diferente de voos. Pelotas tem voos regionais, com a Azul, ligando a Porto Alegre com ATR com 68 assentos. Desde janeiro, a Gol opera com jato da Boeing em viagens diretas entre a cidade e Guarulhos, em São Paulo.

Uruguaiana tem conexão da Azul com a Capital, usando o ATR, e a Gol passa a fazer voos para Guarulhos dia 26 deste mês, também com os turbo-hélices de 68 lugares. Já Bagé tem ligação pela Azul com o Aeroporto Salgado Filho, usando o monomotor Gran Caravan, com nove assentos e voos diários.

A CRR tem a concessão de 17 terminais no Brasil, entre eles o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, por meio da BH Airport, e o Aeroporto da Pampulha, em Minas Gerais, e três no exterior, de Juan Santamaria (Costa Rica), Quito (Equador) e Curaçao (Antilhas Holandesas), além de uma empresa de serviços aeroportuários nos Estados Unidos, a Total Airport Services (TAS). A movimentação nos 20 terminais é de cerca de 40 milhões de passageiros ao ano, esclarece a companhia.