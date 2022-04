Expositores anunciam lançamentos na 22ª edição da TranspoSul

Até o início do ano, a TruckPag era uma startup de gestão de abastecimento com produtos focados na economia real de diesel e tag de pedágio. Aprovada na bandeira Visa Internacional, a empresa se prepara agora para ampliar a atuação.

"Seremos uma fintech (empresa que desenvolve produtos financeiros totalmente digitais, com o uso da tecnologia como principal diferencial)", informa Kassio Seefeld, CEO da TruckPag, que vai lançar um cartão de débito de conta digital onde o usuário vai poder pagar boletos, fazer Pix e transferências. "Nossa ideia é ter consórcio e oferecer empréstimos, tudo dentro de uma plataforma unificada", conta Seefeld.

O lançamento oficial do novo produto acontecerá em junho, em Porto Alegre, durante a 22ª TranspoSul. A feira de transporte e logística é a segunda maior do País e acontece no Centro de Eventos da Fiergs, na capital gaúcha.

Os investimentos em inovação e tecnologia são obrigatórios para quem quer se manter no competitivo mercado do transporte rodoviário de cargas. De olho nas necessidades do setor, a Trucks Control, que oferece rastreadores e assistência técnica especializada, está lançando o Smart Vision Cam. Trata-se de um sistema de até cinco câmeras com Inteligência Artificial para vigilância remota, que permite por exemplo condução assistida e monitoramento de fadiga.

O Smart Vision Cam proporciona redução de perdas, capacitação dos motoristas, direção eficiente e gestão em alta performance.

Entre os espaços de exposição na feira estão o Hub do Embarcador, projetado para que as transportadoras tenham a oportunidade de divulgar suas marcas com o melhor custo-benefício; o TranspoSul Connect, que reúne as soluções tecnológicas das startups para gerar economia e vantagens para o setor; e o TranspoSul Experience, que oferece uma oportunidade de expansão de negócios.

Além disso, o Pit Stop Logístico vai reproduzir para os visitantes os processos que acontecem dentro de um armazém em tempo real, do recebimento da mercadoria até a embalagem. "Muita gente não sabe o que é a logística de verdade. O Pit Stop vai demonstrar essa rotina do dia a dia em um armazém", diz Roberto Dexheimer, diretor do Sercergs.