Sindiatacadistas recebe visita do vice-presidente General Mourão

O Sindiatacadistas recebeu, em 25 de março durante reunião extraordinária, o vice-presidente da República, General Antonio Hamilton Martins Mourão, na nova sede da Fecomércio. O principal objetivo do encontro foi debater e pedir a atenção do governo federal referente a questões de interesse do setor, e principalmente à situação nas aduanas - operação padrão dos fiscais da Receita Federal - que tem causado enormes prejuízos às empresas importadoras e exportadoras, com a demora na liberação dos produtos direcionados ao Canal Vermelho.

A mesa foi composta pelo presidente do Sindiatacadistas, Zildo De Marchi, pelo vice-presidente Luiz Henrique Hartmann, que coordenou os trabalhos, pelo membro consultor da Comissão de Relações Internacionais da OAB-RS, Rodrigo Prestes, pelo deputado federal Carlos Gomes, pelo vice-presidente da Fecomércio-RS, André Roncatto, e pelo deputado estadual Luciano Zucco.

Estavam presentes na ocasião representantes de outras entidades relacionadas ao comércio exterior, representantes de entidades sindicais e empresários do setor atacadistas e do comércio em geral.

Foi exposto que a situação dos fiscais da Receita Federal está se agravando dia após dia, prejudicando, além das empresas, os despachantes aduaneiros, transportadores internacionais e outros prestadores de serviços ao comércio exterior, bem como a seus trabalhadores.

Dentre os principais entraves para resolução da situação dos fiscais da Receita Federal, o vice-presidente da República citou uma falta de regulamentação referente à forma de protesto que está sendo adotada pelos fiscais, que estão conduzindo a situação de forma irresponsável e sem gerência, visto que diversos delegados pediram a exoneração do cargo.

O PL que prevê a verba de R$ 57 milhões referentes à gratificação dos fiscais (prêmio por produtividade), motivo principal que desencadeou a operação, será votado nesta semana e deve definir os rumos da paralisação.

Dirigentes apresentaram ao vice-presidente da República temas importantes para atuação dos segmentos

Na oportunidade que tiveram para fazer perguntas a Mourão, os representantes de entidades e de empresas do comércio atacadista levantaram pontos relevantes, considerando a aprovação deste PL, uma vez que outros fiscais como os da Anvisa e agropecuários, que não estão no PL, buscarão os mesmos direitos, o que pode significar pesadas repercussões no orçamento federal e consequentemente no bolso dos contribuintes. O vice-presidente Mourão apontou também a falta de visibilidade/pressão referente à questão como uma das causas da demora na resolução.

O representante da ABTI, Associação Brasileira de Transportadores Internacionais, Francisco Cardoso, reforçou o fato de que, mesmo durante a pandemia, os transportadores não pararam, seguiram abastecendo diversos países, porém neste caso estão de mãos atadas, pois são dependentes dos servidores públicos.

O presidente da entidade reforçou ainda que o prejuízo com a paralisação é estimado em um valor superior aos R$ 57 milhões referentes à gratificação destes fiscais e que atualmente há cargas paradas há mais de 20 dias no canal vermelho, o que representa, além de prejuízo para as empresas importadoras, uma pressão dos preços e consequente inflação no mercado.

Marcelo Alves, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, completou a reivindicação, informando que as cargas não estão sendo liberadas nem mesmo mediante liminar, o que deixa as empresas em uma situação de completo abandono por parte das autoridades competentes.

A reivindicação dos representantes presentes foi a limitação do poder da Receita Federal, através de uma solução duradoura, evitando as paralisações quase anuais dos servidores públicos.

Uma sugestão seria a imposição pelo Ministério da Fazenda de um prazo de cinco dias para a liberação de mercadorias no canal vermelho e, caso não seja feita, que o desembaraço seja automático, dentro da lógica, inclusive apoiada pelo vice-presidente General Mourão, de que o Estado é que deve provar caso o importador esteja fazendo algo fora da legislação, e não o contrário.

Aproveitando a oportunidade do encontro com Mourão, alguns outros assuntos foram trazidos ao debate, como a livre circulação de pessoas no âmbito do Mercosul, a conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia, a agilização da desobrigação do uso de máscaras no ambiente de trabalho e o maior incentivo e apoio à agricultura para se reduzir a dependência da importação, principalmente do trigo e soja, para que sejam levados às autoridades competentes como prioritários na pauta dos comerciantes.