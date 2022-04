DNIT realiza estudos para construção da ponte sobre o rio das Antas na BR-285

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) realiza uma série de estudos para construção da nova ponte sobre o rio das Antas, em São José dos Ausentes , etapa que integra a elaboração do projeto executivo do Lote 1 das obras de implantação e pavimentação da BR-285 entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A presença de máquinas e colaboradores em campo visa a realização das sondagens de solo, serviço que permitirá definir a localização dos pilares de sustentação da estrutura. A equipe de Gestão Ambiental do empreendimento supervisiona as atividades com o objetivo de garantir o cumprimento das medidas mitigadoras dos impactos ambientais.

A ponte contará com 400,4 metros de extensão, atravessando um cânion com altura variando entre 50 e 60 metros. A revisão do projeto prevê o deslocamento do traçado para norte da diretriz inicial, alteração que deve resultar em redução de custos e de supressão da vegetação nativa. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), órgão licenciador da obra, salienta que o local é circundado por ambientes sensíveis do ponto de vista da conservação.

As encostas do vale são cobertas por Floresta Ombrófila Mista, caracterizada pelo domínio de araucárias e xaxins, aos quais se associam espécies de outros hábitos, como arbustos, ervas e epífitas. A remoção da cobertura vegetal para abertura de caminhos de serviço exige cuidados, incluindo o resgate de recursos genéticos da flora (frutos, sementes, mudas, entre outros) para futuro plantio nas áreas do entorno, os transplantes de espécies ameaçadas e protegidas, bem como o afugentamento ou resgate de fauna. Já a compensação das árvores suprimidas será feita por meio de regularização fundiária no Parque Nacional Serra Geral.

Além da ponte, o contrato contempla a continuidade da implantação e pavimentação de 8,47 quilômetros da rodovia e de duas interseções, além de dois viadutos para a passagem de fauna. O trecho será conectado às obras do Lote 2, em Timbé do Sul (SC), contribuindo para o desenvolvimento regional.

Em 2018, o DNIT realizou prospecções arqueológicas buscando complementar dados anteriormente levantados e verificar, em especial, a área do vale da nascente do rio das Antas. As atividades foram concentradas no entorno do eixo da rodovia, com distância máxima de 500 metros para cada lado. Todas as áreas de alta e média probabilidades foram prospectadas por caminhamento - dispensando a necessidade de escavações - e nenhum sítio pré-colonial foi encontrado. Concluiu-se que a implantação do empreendimento não representa risco ao patrimônio arqueológico.