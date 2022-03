Avançam obras de pavimentação asfáltica da ERS-126, entre Guabiju e Nova Araçá

Estão avançando os trabalhos de pavimentação asfáltica da ERS-126, no trecho entre Guabiju e Nova Araçá, na Serra. Com investimento previsto de R$ 28,1 milhões, o trecho integra o Plano de Obras do governo do Estado, lançado em junho do ano passado.

No total, o trecho pavimentado será de 15 quilômetros. Já foram executados 2,4 quilômetros de pavimentação asfáltica, entre os quilômetros 12,8 e 15,2. Agora, está em andamento a implantação da sub-base em percurso de um quilômetro, do 11,8 ao 12,8, e os serviços de drenagem e terraplanagem em 1,3 quilômetro, do 10,5 ao 11,8. A previsão de entregue é para o primeiro semestre de 2023.

A pavimentação do trecho consolidará a ligação regional entre as regiões da Serra e Nordeste, facilitando o escoamento de produção de cerca de 100 municípios.