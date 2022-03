Governo federal conclui renovação da BR-285

Um dos principais acesso rodoviários entre a Argentina e o Brasil, a BR-285/RS está repaginada. O governo federal concluiu a restauração de 35 quilômetros da estrada federal, entre as cidades de Ijuí e Entre-Ijuís, no Rio Grande do Sul. A via tem fluxo intenso de veículos de passeio, de transporte de passageiros e também de carga, sendo fundamental ao desenvolvimento econômico do Sul do país e também do Mercosul. Foram investidos R$ 9,5 milhões nas melhorias.

Para garantir segurança e conforto aos usuários, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) executou reparos funcionais no pavimento, melhorias na sinalização e recuperação do segmento entre o km 383,9 e o km 498,6.

Houve frenagem para a remoção do pavimento antigo e aplicação de nova camada de asfalto (microrrevestimento). A sinalização também foi revitalizada. O segmento ainda recebeu serviços rotineiros como limpeza de valas de drenagem e bueiros, poda e recomposição de guarda-corpo. Com as melhorias concluídas, a via foi liberada para o trânsito de veículos no dia 25 de março.

A BR-285 possui grande importância na integração do Sul do País e dos países membros do Mercosul. A rodovia transversal começa em Araranguá (SC), atravessa a serra e o planalto gaúchos. São 673,1 quilômetros no Rio Grande do Sul e 53 quilômetros em Santa Catarina, passando por cidades como Vacaria, Lagoa Vermelha, Gentil, Água Santa, Passo Fundo, Carazinho, Ijuí e São Luiz Gonzaga. A estrada termina em São Borja, na fronteira do Brasil com a Argentina. Nesse trajeto, a rodovia se conecta a outras estradas importantes, como as BRs-392/RS, 472/RS e 158/RS.