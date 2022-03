Integração de sistemas é a chave para o futuro das grandes empresas

A tecnologia veio para solucionar os problemas e acelerar processos no nosso dia a dia. Hoje, temos incontáveis softwares prontos para resolver coisas que antes eram complexas. Mas o que fazer quando esses mesmos robôs que vieram para organizar nossa vida começam a se multiplicar? É com essa reflexão que apresentamos a facilidade e a importância que a integração de sistemas tem para o sucesso de uma empresa hoje em dia.

A primeira questão a se levar em conta é a capacidade que essa nova tecnologia tem para reduzir erros. Em meio a muitas ferramentas distintas, é normal para o ser humano não dar conta de administrar tantas informações e sistemas. Com a integração, a chance de um equívoco acontecer diminui consideravelmente, ajudando também a evitar perdas financeiras.

E por falar em dinheiro, esse é um investimento cada vez mais claro. Com uma plataforma de integração de serviços são reduzidos custos, já que passa a ser possível observar o que não é necessário para a operação e criar análises mais precisas. O que puxa a outro ponto: a economia de tempo, permitindo que as empresas busquem valorizar a capacidade analítica de suas equipes de negócio e TI, deixando para as máquinas executarem serviços manuais e robotizados.

Com uma plataforma de integração completa, segura e escalável, como o iPaaS, as empresas podem observar, em um curto espaço de tempo, um maior desenvolvimento e agilidade na logística diária, além de ter toda a visibilidade das integrações acontecendo em tempo real.

Se a tecnologia em nuvem é capaz de nos oferecer tantas funcionalidades, por que não explorarmos? O iPaaS, as plataformas de integração como serviço, já movimentam um mercado promissor pelo mundo. Fruto da experiência que vai passando de empresa a empresa, tornando o dia a dia interno muito mais produtivo, o que impacta nos negócios de uma forma geral e é perceptível pelo consumidor final.