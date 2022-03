Ouro e Prata começa a renovar 15% da frota de ônibus para linhas no RS e nacionais

A maior empresa de ônibus de transporte de passageiros intermunicipal do Rio Grande do Sul deu a largada na meta de renovar parte da frota em 2022. A Viação Ouro e Prata pretende substituir 15% dos veículos em uso.

Segundo a companhia, a novidade é que o ônibus novo que começou a rodar em fevereiro é do modelo da também gaúcha Marcopolo, o Paradiso 1350 geração 8. Ligações de Porto Alegre à Fronteira já usam o modelo. Depois, o ônibus deve ser levado a ligações para o Noroeste.

Em nota, a Ouro e Prata diz que o veículo também entrará nas rotas que atendem linhas entre o Sul e o Norte do Brasil em março. A marca chega em Santarém, no Pará.

Segundo a empresa de ônibus, o modelo tem "poltronas ergonômicas e confortáveis com materiais customizados, design inédito e eficiência dos faróis trazendo mais segurança". Outro diferencial, que cada vez ganha mais espaço em meios de transporte, é sistema de renovação e higienização de ar. O dispositivo busca elevar a biossegurança em meio à pandemia.

Outra característica do ônibus é a estrutura de proteção da cabine, "que amplia a segurança para o motorista".

Na hora de rodar, o veículo utiliza menos combustível, associado à "melhoria de 11% no nível aerodinâmico". A economia chega a 3%, além de gerar menor liberação de gases de efeito estufa, observa a Ouro e Prata.

"Com 82 anos de trajetória, a Ouro e Prata tem como um dos pilares a inovação e segurança, além de melhorias tecnológicas”, ressalta, em nota, o diretor de Operação, Carlos Bernaud.

A Marcopolo desenvolveu o modelo para a empresa conterrânea. O ônibus tem capacidade para 42 passageiros, com tomadas USB (para uso em celular e outros aparelhos) e três monitores em alta definição no salão.

A Ouro e Prata conta com 250 ônibus em sua frota nacional, atuando em âmbito intermunicipal (no Rio Grande do Sul), interestadual (em 10 estados brasileiros: RS, SC, PR, SP, MS, MT, TO, GO, PA e MA) e internacional, com operação na Argentina e Uruguai.