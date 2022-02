Marcopolo encerra 2021 com receita líquida de R$ 3,49 bilhões

A Marcopolo registrou lucro líquido de R$ 65,2 milhões no quarto trimestre de 2021, queda de 52,1% ante o mesmo período de 2020. A empresa apresentou recuo de 7,1 pontos porcentuais na margem líquida, atingindo 6%. Por outro lado, em todo o ano, a empresa reportou lucro líquido de R$ 358,4 milhões em 2021. O valor representa crescimento de 295,1% na comparação com o lucro de R$ 90,7 milhões de igual período anterior.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi positivo em R$ 74,4 milhões nos últimos três meses do ano, com margem de 6,9%, recuo de 50,2% e 7,5 pontos porcentuais ante o registrado um ano antes. No acumulado de 2021, o Ebitda apresentou crescimento de 24,2%, somando R$ 333,5 milhões e margem de 9,5% (alta de 2 p.p.)

A receita operacional líquida alcançou R$ 1,084 bilhão de outubro a dezembro, com crescimento de 4,7% ante o quarto trimestre de 2020. No ano, porém, a empresa registrou recuo de 2,5%, totalizando R$ 3,499 bilhões.

O resultado financeiro líquido do quarto trimestre foi negativo em R$ 9,8 milhões, ante um resultado positivo de R$ 20,7 milhões registrado um ano antes. Segundo a empresa, o indicador foi impactado negativamente pela variação cambial gerada pela desvalorização do Real frente ao dólar sobre a carteira de pedidos em dólares.

No trimestre, as atividades operacionais geraram caixa de R$ 179,3 milhões, enquanto as atividades de investimentos, líquidas de dividendos e variação cambial, geraram R$ 43,5 milhões e as atividades de financiamento consumiram R$ 77,4 milhões.

O saldo inicial de caixa de R$ 1,250 bilhão ao final de setembro de 2021, considerando as aplicações financeiras não disponíveis e somando-se R$ 10,9 milhões da diferença entre a variação cambial e a variação das contas relativas às aplicações financeiras não disponíveis, elevou-se para R$ 1,398 bilhão ao final de dezembro de 2021. Mesmo diante dos fortes impactos provocados pela segunda onda de covid-19, a Marcopolo manteve a liderança no mercado nacional em 2021 e encerrou o ano com participação de 56,9%.