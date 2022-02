Scania prevê mercado de ônibus otimista em 2022

A fabricante Scania acredita em um ano de leve otimismo para o mercado de ônibus, especialmente no segmento rodoviário. Os dois anos de pandemia têm castigado de forma mais forte os clientes do segmento. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) haverá alta próxima de 20% nas vendas da indústria em comparação ao período anterior, com 17 mil unidades no total. A Scania mantém sua expectativa positiva também para comercializar mais modelos movidos a gás. Em relação a 2021, a Scania fechou o ano com 35% de participação nos rodoviários.

"Sabemos da situação econômica mais delicada das empresas do setor de ônibus devido aos impactos da pandemia. Nossas soluções de produtos e serviços têm se destacado pelo baixo custo operacional, programas de manutenção que propiciam mais disponibilidade e gestão eficiente via conectividade. Além disso, apresentaremos, em breve, a linha de chassis Euro 6", diz Silvio Munhoz, diretor de Vendas da Scania no Brasil.

Segundo Celso Mendonça, gerente de Vendas de Soluções de Mobilidade e Potência da Scania no Brasil, haverá uma retomada gradual de vendas continuará ao longo de 2022. "As empresas do setor ainda levarão pelo menos mais dois anos para se recuperar economicamente. A estabilização da situação sanitária e a diminuição dos casos de Covid-19, com o avanço da vacinação, serão fundamentais para ditar os rumos do mercado", destaca.

No acumulado de 2021, na faixa de atuação da Scania (acima de 8 toneladas de capacidade de carga), a indústria emplacou 14.100 unidades contra as 13.900 de 2020, alta de 0,9%. A fabricante sueca teve 244 ônibus registrados versus 394 de 2020. "Apesar da pequena queda das vendas, pelo grande impacto negativo da pandemia, chegamos a 35% de participação em nossa categoria de atuação nos rodoviários de motor traseiro. Portanto, nossas soluções estão sendo rentáveis, pois englobam produto, serviços, gestão de frota, conectividade e modalidade financeira via Banco ou Consórcio", explica Mendonça.

As vendas com a participação dos serviços financeiros comprovam a parceria com o cliente em mais um ano difícil. Em 2021, 90% dos chassis comercializados contaram com as soluções financeiras Scania. No ranking de vendas por modelo, o K 360 4x2 e o K 440 8x2 representaram juntos 78% do total. "Eles continuam nossos destaques. Foram os preferidos dos grandes frotistas, que renovaram a frota escolhendo os modelos com a melhor solução de baixo custo operacional do mercado", informa Mendonça.

Em 2021, a Scania realizou a venda do primeiro ônibus rodoviário movido a gás natural veicular (GNV) e/ou biometano da história do Brasil para o fretamento contínuo. O modelo K 320 4x2 é operado pela Turis Silva no transporte de colaboradores da usina de aços especiais da Gerdau, localizada em Charqueadas.

A dependência 100% ao diesel fica cada dia mais difícil de ser defendida do ponto de vista da sustentabilidade para melhorar o planeta. As emissões de CO2 contribuem para o aumento da poluição global. A Scania trabalha para ser parte da solução na busca por alternativas ao diesel. Neste momento, o ideal para o Brasil é o ônibus movido a gás, que se enquadra nos três pilares sustentáveis: econômico, social e ambiental.