Randon tem lucro líquido de R$ 153,1 milhões no 4º trimestre

As Empresas Randon encerraram o quarto trimestre de 2021 com lucro líquido de R$ 153,1 milhões, queda de 69% em relação a igual período de 2020. No ano passado, a cifra subiu 5% na comparação anual, chegando a R$ 697,8 milhões.

Já o Ebitda consolidado foi de R$ 258,8 milhões nos últimos três meses do ano passado. O valor representa um recuo de 61,3% quando comparado ao quarto trimestre de 2020. No acumulado de 2021, somou R$ 1,3 bi, crescimento anual de 10,7%.

Segundo a empresa, o Ebitda de outubro a dezembro do ano passado foi penalizado por não recorrentes que somaram R$ 33,7 milhões. A Randon cita ainda a pressão inflacionária nas matérias-primas e no custo da mão de obra, ajustes de inventários das operações. Assim como menos dias trabalhados devido a feriados, período de férias e festas de final de ano e desconto previsto em contrato concedido a cliente.

As receitas do mercado externo atingiram US$ 91,1 milhões nos últimos três meses de 2021, avanço de 53,5% no comparativo com o mesmo período de 2020, impulsionadas pelo aumento das vendas para os países da América do Sul e mercado norte-americano.

No ano, a receita líquida consolidada alcançou R$ 9,1 bilhões, crescimento de 67%. Em 2021ª companhia apresentou a Nione, unidade criada a partir da descoberta de um novo método para obtenção de nanopartículas de nióbio em larga escala, e a Fras-le Smart Composites, linha de produtos que possibilita uma alternativa moderna a itens fabricados em aço, mais leve, resistente e flexível em design para fabricação de itens estruturais e com aplicação de engenharia avançada. Além disso, houve a aquisição da Auttom, empresa com foco em automação, e a criação da primeira fintech das Empresas Randon, a R4 Digital.

"Por meio de investimento em pesquisas e novas tecnologias, passamos a apresentar soluções disruptivas, inéditas no mercado global. Também tivemos mais um passo importante para a nossa governança, com o Sérgio L. Carvalho, até então COO da companhia, assumindo como CEO das Empresas Randon", destaca o presidente, Daniel Randon.