Com um faturamento de bilhões no ano de 2021 e com cada vez mais adeptos, o e-commerce no Brasil tem demonstrado crescimento. Se há alguns anos as compras on-line eram cercadas de desconfianças por parte do consumidor, atualmente essa experiência de consumo tem alcançado patamares irrefutáveis e contribuído com a economia do País.

Mas, o protagonismo do e-commerce tem encontrado um antagonista de peso, o crime cibernético. Os golpes virtuais têm se multiplicado com velocidade ainda maior do que aquelas prometidas nos prazos de entrega. As credenciais digitais, ainda que possuam diversas camadas de proteção, não são invioláveis. O uso de pagamentos eletrônicos desperta atenção de criminosos e fraudes diversas são realizadas com o uso dos dados pessoais por meio de malwares, que são aplicativos maliciosos, assim como o phishing, que são links que tem por objetivo capturar dados da pessoa simulando uma instituição de confiança. Recentemente grandes empresas e até governos foram vítimas de ransomware, que é um software que impede o acesso aos dados.

O conjunto de riscos e perigos associados são perenes. No entanto, encontram no conceito segurança exponencial no e-commerce um aliado para construir barreiras por meio de ações que, isoladas ou "em camadas", se traduzem em soluções tanto para as empresas, quanto ao consumidor, a saber:

Operadoras de crédito, possuem sistemas e desenvolvem algoritmos cada vez mais robustos para identificar fraudes eletrônicas com base no comportamento incomum de pessoas no ambiente on-line. Além disso, estimulam o uso do cartão temporário, que pode ser gerado no momento da compra e possui limitação de uso;

Os softwares de monitoramento disponibilizam ao consumidor o rastreio da mercadoria, permitindo se programar para receber ou avisar um responsável sobre a entrega;

Em um nível básico, não menos importante, lembremos da importância de utilizar senhas fortes, da verificação em duas etapas, sistemas operacionais dos dispositivos eletrônicos atualizados, bem como da utilização de softwares de monitoramento e remoção de vírus;

Em uma visão ampla, é altamente recomendado que os exemplos de combate a perdas citados, estejam claramente elencados em um Plano de Continuidade de Negócio que descreve medidas a serem tomadas para que os processos vitais e de segurança voltem a funcionar plenamente, num estado minimamente aceitável e o mais rápido possível, evitando assim uma paralisação prolongada das atividades e a possibilidade de geração de prejuízos à empresa e aos fornecedores, parceiros e clientes;

Ainda sobre as medidas de segurança exponencial no e-commerce, há empresas especializadas em Gerenciamento de Riscos que podem contribuir com a gestão da prevenção de perdas, mitigação de riscos e desestímulo ao desvio de cargas, alcançando também medidas de prevenção a acidentes e atendimento às condições de saúde dos motoristas.

Todas essas medidas são aliadas das empresas e dos consumidores, uma vez que contribuem para que o e-commerce no Brasil continue a crescer de forma sustentável e seja disruptivo ao encontrar dificuldades, além de engajar os pequenos e grandes empreendedores para que diversifiquem, inovem e possam satisfazer as necessidades das pessoas onde quer que elas estejam.