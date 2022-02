Edição 2022 da TranspoSul espera mais de 18 mil pessoas

A expectativa de retomada dos negócios no setor do transporte rodoviário de cargas impulsiona a 22ª TranspoSul, que teve a duração ampliada. Serão quatro dias de evento, um a mais do que nas edições anteriores. Considerada a segunda maior feira de transporte e logística do País, a Transposul irá acontecer de 13 a 16 de junho de 2022 no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.

"Há negócios que estão represados há dois anos", explica o diretor de Gestão do Setcergs, Roberto Machado. "Por isso, pretendemos maximizar todas as atividades. Os participantes merecem isso."

A 22ª TranspoSul projeta um montante superior a R$ 1 bilhão em geração de negócios e público de 18 mil visitantes. O aumento do espaço de exposição já havia sido anunciado: serão 8.227 m² dedicados às novidades tecnológicas dos maiores fornecedores do segmento do transporte rodoviário de cargas do país. A área é 70% maior do que na edição de 2019.

Desde a divulgação do mapa da feira, em novembro passado, tradicionais empresas já fizeram reservas, como Iveco e Dipesul Volvo. Participando pela sétima vez da TranspoSul, a Digal Pneus é uma das empresas que conhecem o retorno positivo que a feira proporciona: "sempre geramos excelentes negócios e esperamos que assim seja novamente em 2022", diz Marcos Ienke, supervisor da Digal.