Empresas transportaram gratuitamente 5,9 mil itens para transplantes

As companhias aéreas brasileiras transportaram gratuitamente, no segundo semestre de 2021, 3.387 itens para transplante (órgãos, tecidos, insumos e equipes médicas), totalizando 5.960 unidades no ano passado - foram 2.573 itens no primeiro semestre. Os dados são da Central Nacional de Transplantes (CNT), do Ministério da Saúde. De julho a dezembro, 2.136 voos levaram pelo menos um item a bordo, somando 3.747 voos realizados em 2021.

Voos operados pela Força Aérea Brasileira (FAB), companhias aéreas estrangeiras, trajetos terrestres e serviço postal transportaram 911 itens, que somados ao transporte das companhias aéreas totalizam uma movimentação 4.298 itens no segundo semestre.

Em todo o ano de 2021, foram 1.891 unidades entre órgãos, tecidos, insumos e equipes médica transportadas pela FAB, empresas estrangeiras, trajetos terrestres e serviço postal, o que representa um transporte total de 7.851 unidades.

Em 2014, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) lançou o programa Asas do Bem, com o objetivo de divulgar a importância do transporte gratuito de órgãos, tecidos, equipes médicas e materiais realizado diariamente no país por suas associadas.

A contribuição da aviação comercial no transporte de órgãos teve início em 2001. O esforço inclui atualmente, além da Abear e suas associadas, outras companhias aéreas, o Ministério da Saúde (CNT), o Ministério da Infraestrutura (Secretaria Nacional de Aviação Civil - SAC) e o Comando da Aeronáutica (Força Aérea Brasileira), além da Infraero e aeroportos concessionados.

A Abear lançou ainda, em 2018, o projeto Jornada Asas do Bem, série de palestras presenciais e online para destacar a importância da doação de órgãos e a contribuição da aviação para viabilizar os transplantes. As apresentações são realizadas pelo publicitário Alexandre Barroso, três vezes transplantado, e já percorreram 15 estados e o Distrito Federal, reunindo cerca de 4 mil pessoas em eventos promovidos por hospitais, centrais de transplantes, companhias aéreas e iniciativas sociais.