Missão a cumprir nas eleições de 2022

O presidente do Sindiatacadistas, Zildo De Marchi, entende que uma missão fundamental a ser cumprida pelos empresários do setor em 2022 é a observação do cenário político tendo em vista as eleições majoritárias, de outubro próximo. “O que está em jogo é da maior importância para o futuro do País e, portanto, não cabe ficar alheio ao tema sob o falso argumento de que se trata de matéria de interesse exclusivo da classe política”, pondera o dirigente.

Na sua avaliação, é preciso ter em conta que a escolha do futuro Presidente da República e dos congressistas representará a decisão sobre o modelo de sociedade em que queremos viver, se pautada por princípios democráticos e pela prevalência da livre iniciativa como melhor alternativa para o desenvolvimento do Brasil, ou se será implantado um sistema estatizante que significará penoso retrocesso no tocante aos avanços obtidos nos últimos anos apesar dos obstáculos decorrentes da Pandemia e de fatores negativos relacionados à conjuntura internacional.

Neste contexto, diz Zildo De Marchi, quem está comprometido com aquele ideal progressista deve buscar influir no seu meio, no sentido de esclarecer cidadãos-eleitores bem-intencionados sobre o que melhor convém ao País em termos eleitorais.

